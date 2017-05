Walpersbach

Auf der Bühne des Walpersbacher Pfarr- und Gemeindezentrums wird derzeit am „Watschenbaum“ gerüttelt.

Bereits zum neunten Mal beweist Walpersbachs Theatergruppe rund um Obmann Christian Dömötör Laientheater vom Feinsten.

Geht es im ersten Akt noch eher ruhig her, haben es der zweite und dritte Akt dann aber umso mehr in sich – am Ende bleibt kein Auge im Saal trocken. Das beginnt bereits, wenn Florian Stangl als Bartholomäus Schmeidl auf die Bühne kommt und sich schon wieder einmal darüber ärgern muss, dass sein Lehrbub (genial Christof Elian) zu spät zur Arbeit kommt.

Aber auch ihn, den Schustermeister, trifft des Öfteren der „Watschenbaum“ – wenn auch nur sinnbildlich. Will ihn doch seine Frau (Sylvia Fuchs hat die Lacher auf ihrer Seite) unbedingt als Gemeinderat sehen. Um zu ihrem Ziel zu kommen, soll Tochter Waltraud (Birgit Schöberl fügt sich perfekt in ihre Rolle) mit dem etwas dümmlichen Bürgermeister-Sohn (einmalig Christian Dömötör) anbandeln.

Die will aber einen ganz anderen – nämlich den Bräu-Wiggerl (charmant-witzig Markus Schweiger), der so einige Strapazen auf sich nehmen muss. Dabei darf natürlich auf den Bürgermeister (großartig Pfarrer Gerhard Eichinger) und Großvater Schmeidl (unvergleichlich Werner Wegscheider) nicht vergessen werden, da das Stück nicht zuletzt durch sie lebt.

Fazit: absolut sehenswert, das erste ausverkaufte Wochenende war absolut verdient.

Gespielt wird übrigens noch am 12. und 13. Mai um 19.30 Uhr.