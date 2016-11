Die Stadt reagiere damit auf vermehrte Beschwerden aus der Bevölkerung, dass türkische Geschäfte auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet hätten, heißt es in einer Aussendung.

Der Aussendung vom Mittwoch zufolge kontrollierten Polizeistreifen gemeinsam mit dem designierten Magistratsdirektor Markus Biffl die geöffneten Supermärkte. In den kommenden Wochen sollen diese Überprüfungen an Sonn- und Feiertagen auf alle Geschäfte ausgedehnt werden, die an diesen Tagen unerlaubter Weise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, hieß es.

"Es gibt klare Regeln des Zusammenlebens. Die Ladenöffnungszeiten sind eine solche Regel. Hier wird es seitens der Behörde kein Augenzudrücken mehr geben. Wer bei uns lebt, hat sich auch an die geltenden Regeln und Gesetze zu halten", erklärte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP), der die "Aktion scharf" beauftragt hatte.