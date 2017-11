„Eine ganz besonders adventliche Stimmung herrscht am Platz vor dem Wiener Neustädter Dom, wenn Musikanten weihnachtliche Weisen vortragen und Handwerker ihre Fertigkeiten und ihre Produkte anbieten. Ein Besuch des Advents am Dom in Wiener Neustadt gehört zu den besonderen Momenten im Advent!“, so Volkskultur Niederösterreich-Geschäftsführerin Dorothea Draxler.

Dieses Jahr sind erstmals auch Handwerker aus Slowenien zu Gast und bieten handgefertigte Produkte aus ihrem Heimatland an: Socken, Kniestrümpfe, Handschuhe, Schals, Pullover, Ponchos, Jacken oder Überdecken aus slowenischer Naturwolle. Das Weben von Teppichen wird vor Ort auf mitgebrachten Webstühlen präsentiert.

Vokalensembles, Saitenmusik und Bläser sorgen während der gesamten Öffnungszeiten für die musikalische Umrahmung des Adventmarkts am Dom. Eine Krippenausstellung und Kinderbasteln im Nettlkeller des Bildungszentrums St. Bernhard ergänzen das stimmungsvolle Programm des Adventmarkts.