Christian Philipp wurde bei der Prämierungsweinkost des Weinbaugebiets Thermenregion zum Sortensieger gewählt. Der Winzer erfreut: „Wir nehmen seit 2014 teil und sind zumindest jedes Jahr mit einem Weiß- oder Rotwein prämiert worden. Heuer hatten wir Glück und es hat für ganz oben gereicht.“ Sortensieger wurde der Blaue Portugieser 2016.

Das sei laut Philipp nicht überraschend, da der Blaue Portugieser schon sehr lange im kleinen Weinbaugebiet Weikersdorf/Bad Fischau-Brunn heimisch ist. Bereits die Großväter setzten auf diese Sorte. Bei der Prämierungsweinkost wurde heuer ein neuer Rekord der eingereichten Weine aufgestellt. Mehr als 890 Weine von 120 Weinbaubetrieben der Thermenregion nahmen an der Verkostung teil.

Bewertet wird in 21 Kategorien, die offizielle Präsentation der 21 Sortensieger findet am 2. Juni beim Weinfestival Thermenregion statt. Philipp über die Prämierung: „Ich freue mich riesig über den Sortensieger, denn ich beschäftige mich mein ganzes Leben lang mit Wein. Ein Ziel hätte ich aber noch, nämlich Landessieger zu werden. Das wäre ein Ansporn die Qualität weiter voranzutreiben.“ Der Blauer Portugieser 2016 kann im Heurigenbetrieb in Weikersdorf vom 17. bis 22. Mai verkostet werden.