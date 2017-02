Er möchte eine neue Bestmarke für 100 Kilometer in Feuerwehrmontur inklusive Atemschutz aufstellen und die längste Strecke in Feuerschutzkleidung zurücklegen. Start ist am Samstag um 5.00 Uhr in Katzelsdorf, teilte die FF Wiener Neustadt am Mittwoch mit.

Die bisherige Bestmarke von 22 Stunden, 55 Minuten und sechs Sekunden für 100 Kilometer ist laut Michalitz "möglich, zu unterbieten". Die Ausrüstung wiegt 23,7 Kilo und besteht aus Branddienstuniform, einem knapp zwei Kilo schweren Helm, dem leichtesten Feuerwehrstiefel, Feuerwehrbeil und Atemschutzgerät.

Live-Übertragung auf Facebook

Michalitz ist laut Aussendung österreichischer Rekordhalter in einigen Ultramarathondisziplinen und auch in internationalen Wettkämpfen in seiner Altersklasse bei großen Distanzen im vorderen Feld. Zu brechen gilt es die bisherigen Weltrekorde, die der deutsche Feuerwehrmann Kai Eichler aus Immenstaad am Bodensee beim dritten Anlauf im Dezember 2016 aufgestellt hat.

Stattfinden wird der Weltrekordversuch am Hochwasserrückhaltebecken direkt neben dem Sportplatz in Katzelsdorf nahe Wiener Neustadt. Die Veranstaltung wird live über Facebook (http://facebook.com/feuerwehr) übertragen, Zwischenstände werden in der Wiener-Neustadt-Gruppe auf Facebook (https://www.facebook.com/groups/wienerneustadt) veröffentlicht.