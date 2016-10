Am Donnerstag wurde eine umgebaute Halle an die Firma Fotec übergeben, die ab Jänner 2017 ihre Forschungstätigkeit im Bereich Weltraumantriebe und 3D-Druck aufnehmen wird, informierte ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzender, Bürgermeister und LAbg. Klaus Schneeberger (ÖVP).

Schneeberger zufolge wurden in das TFZ 53 Millionen Euro investiert. Laut einer Aussendung der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus, die für die Spezialimmobile verantwortlich ist, sind derzeit 430 Forscher aus 30 Nationen tätig. Am gesamten Technopol Wiener Neustadt, der das TFZ, Betriebe und die Fachhochschule mit 3.500 Studierenden umfasst, gebe es 1.250 Hightech-Arbeitsplätze. In den drei Kompetenzzentren für die Bereiche Tribologie, Medizintechnik und Oberflächentechnologien seien 194 Personen beschäftigt.

Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) verwies laut dem Landespressedienst auf die in den vergangenen 15 Jahren aufgebaute Forschungs- und Wissenschaftsachse über Wieselburg, Krems, Tulln und Maria Gugging (Klosterneuburg) bis Wiener Neustadt: "An den niederösterreichischen Technopolstandorten finden 3.000 Menschen einen Arbeitsplatz." Die jährliche Wertschöpfung liege bei 685 Millionen Euro, am Technopolstandort Wiener Neustadt bei 172 Millionen Euro.