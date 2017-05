Wiener Neustadt

4.700 Kunstschätze von Korallenkrippen, Gemälden und Mineralien bis hin zu Käferbildern präsentiert das Stift Neukloster in seiner neuen Kunst- und Wunderkammer. Abt des Stiftes Heiligenkreuz Maximilian Heim und Prior Pater Walter eröffneten in Anwesenheit von rund 150 Gästen am Freitag das neue Museum.

Der Großteil der Bestände wurde in der Blütezeit des Klosters zwischen 1740 und 1801 angeschafft. Nach erfolgreichem Abschluss der seit 2013 laufenden Restaurierungsarbeiten durch die Wiener Angewandte, Institut für Konservierung und Restaurierung, erstrahlen die nach dem Krieg 30 Jahre lang gelagerten Objekte in neuem Glanz.

Die Neuaufstellung orientiert sich an dem klassischen Aufbau einer Kunst- und Wunderkammer und den Themen sowie Inhalten der Zeit. Präsentiert werden etwa Naturalien, Antikes, Produkte des Kunsthandwerkes, Wissenschaftliches sowie Exotica. Pater Walter lädt an den nächsten Sonntagen im Mai und Juni, mit Ausnahme vom 28. Mai, um 15 Uhr zum Bestaunen der Kunst- und Wunderkammer ein.