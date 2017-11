Das Studienzentrum Weiz und Ingenium Education sind stolz darauf, weitere Absolventen/-innen in das bereits 1.250 Teilnehmer/-innen umfassende Netzwerk im Raum Niederösterreich aufnehmen zu können. Diesen Erfolg macht die Kooperation mit der Hochschule Mittweida aus Sachsen möglich – das Ziel ist die berufsbegleitende und akademische Weiterqualifikation von HTL-Absolventen/-innen.

Die stufenlose Verknüpfung von berufsbegleitenden Diplomingenieurstudien nach der HTL in 2 Jahren mit dem aufbauenden Masterstudium in Industrial Management ermöglicht den geradlinigen Weiterbildungsweg neben der vollen Berufstätigkeit und vereint technisches mit wirtschaftlichem Know-how.

Großes Lob erhielten die 44 frisch gebackenen Akademiker/-innen von den Vertretern der Hochschulen sowie von den politischen Ehrengästen.

Zitiert

„Diese Leistung der Absolventen/-innen ist großartig. Die Integration von wissenschaftlichem Arbeiten direkt in die Praxis – das ist der Kernpunkt dieses Studienprogrammes. Die Energie der Weiterentwicklung dieser Kooperation liegt maßgeblich an den hochmotivierten Absolventen/-innen und dem Dreieck der Hochschule Mittweida, den Unterrichtsstandorten in Österreich sowie dem Studienzentrum Weiz und Ingenium Education.“ Ludwig Hilmer, Rektor der Hochschule Mittweida

„Durch das Studium sind neue Freundschaften und Netzwerke entstanden, die uns weiterhin begleiten werden. Dieses Studienmodell hat es ermöglicht Praxis und Weiterbildung zeitgleich zu bewältigen. Wir können stolz auf uns sein, nun auch zu den Absolventen/-innen der renommierten Hochschule Mittweida zu zählen.“ Michael Müller für die Absolventen/-innen

„Die Verknüpfung von Praxis und Theorie beginnt bereits in der HTL und wird mit diesem berufsbegleitenden Studienmodell weitergeführt. Dieses System ergänzt sich optimal. Gut ausgebildete, praxiserfahrene Fachkräfte werden in der Wirtschaft händeringend gesucht. Ich bin sehr froh, dass die HTL Wiener Neustadt als jahrelanger Standortpartner mitwirkt.“ Ute Hammel, Direktorin der HTBLuVA Wr. Neustadt

