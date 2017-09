Gleich acht Bäume wurden am Eck Gröhrmühlgasse/Babenbergerring in der ersten Schulwoche gefällt. Die Grünen nehmen das zum Anlass, strengere Regeln für Genossenschaften zu fordern. Denn auf Privatgrund könnten Bäume derzeit ohne Meldung an die Stadt und ohne Angabe von Gründen gefällt werden.

„Während auf städtischem Grund vonseiten der Stadtgartenverwaltung alles versucht wird, Bäume zu schützen, können die großen Genossenschaften tun und machen, was sie wollen. Wenn plötzlich acht große, schöne und offenbar gesunde Bäume verschwinden, ist das empörend“, sagt Michael Diller-Hnelozub, Geschäftsführer der Stadt-Grünen.

Untersuchung hätte 3.000 Euro gekostet

Im aktuellen Fall habe die Genossenschaft „Frieden“ die Bäume „auf Verdacht“ gefällt, sagt Diller: „Ein Gutachten über die Standfestigkeit der Bäume wurde nicht durchgeführt, dafür hätten die Bewohner der Anlage aufkommen müssen.“

Bei der Genossenschaft sieht man das anders: Es gebe ein Gutachten, dass die Bäume auf alten Mauerresten stocken, heißt es auf NÖN-Anfrage. Ob sie eine Gefahr für den Verkehr darstellen, hätte durch eine tiefer gehende Untersuchung geklärt werden müssen. Diese hätte rund 3.000 Euro gekostet, sagt Verwalter Norbert Geier, und hätte von den Wohnungseigentümern bezahlt werden müssen. Bei der Untersuchung hätte sich freilich herausstellen können, dass einige oder sogar alle Bäume bleiben hätten können.

Geier: „Per Umlaufbeschluss hat sich aber unter den Wohnungseigentümern keine Mehrheit dafür gefunden, diese Untersuchung durchzuführen. Daher war ich aufgrund der Verkehrssicherheit verpflichtet, die Bäume umschneiden zu lassen.“