Sirenen kurz nach elf Uhr in Wiener Neustadt. Die Feuerwehr muss zu einem Einsatz in der Neunkirchnerstraße 117: Beim Müllbehandlungsbetrieb FCC Environment CEE (besser bekannt unter dem früheren Namen ASA) in der Breitenauer Siedlung brennt eine Maschine.

Starke Rauchentwicklung ist die Folge, vor Ort herrscht starker Brandgeruch. Es riecht nach verbranntem Plastik. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Schon im vergangenen Sommer ist es ebenfalls in der Firma zu einem Brand gekommen.