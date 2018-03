Es ist ein Musikcocktail der Extraklasse: Am 13. März ist wieder „Die Nacht der Musicals“ im Stadttheater zu sehen. In einer zweieinhalbstündigen Show werden in ausgewählten Solo-, Duett- und Ensemblenummern Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert.

Klassiker aus „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“ und „Mamma Mia“ werden dabei ebenso zu hören sein, wie Lieder aus dem brandaktuellen Musical mit der Musik von Udo Lindenberg. Bereits im Jänner konnte die Show das Stadttheater füllen.

Nun gibt es mit dem 13. März eine zweite Gelegenheit „Die Nacht der Musicals“ mitzuerleben. Beginn: 19.30 Uhr.