Es ist eine stolze Bilanz, die Martin Fischer und Fabian Wenninger nach fünf Jahren im „SUB“ ziehen können: Mehr als 500 Veranstaltungen brachten über 1.000 Künstler und rund 30.000 Besucher in die Location in der Singergasse. Da ist das Ziel für das nächste halbe Jahrzehnt leicht zu formulieren: „Der Plan ist, in fünf Jahren noch immer der Spot für die Alternativszene zu sein“, sagt Fischer.

Alternativlos alternativ – abseits des Mainstreams gibt es für das „SUB“ als Event-Location wenig inhaltliche Einschränkungen. „Wir sind immer offen für Neues, zum Beispiel neue Musikrichtungen“, sagt Wenninger, „solang es eine funktionierende Szene gibt und leiwande Leute.“

Was das „SUB“ aus Sicht der beiden ausmacht? Einerseits die Größe – mit Platz für 300 Besucher ist es deutlich größer als etwa ein Café, doch viel kleiner als eine Halle wie die Arena Nova -, die für viele Alternativ-Acts gut passt. Andererseits die Akustik: „Von Ton und Technik her spielen wir weit über der Stadt-Liga, da sind wir weit vorne“, sagt Weninger.

Reich, sagen die beiden, werden sie mit dem „SUB“ nach wie vor nicht. Die Insolvenz des Vereins, der das „SUB“ 2012/‘13 führte (mittlerweile gibt es eine GmbH), haben sie aber längst als „Lerneffekt“ verbucht.