Wiener Neustadt

Damit möchte Ankerbrot seine Kompetenz im Bereich des traditionellen, hochqualitativen Bäckerhandwerks weiter ausbauen.

„Wir sind eine traditionelle Großbäckerei und setzen noch stärker auf qualitätsvolles Bäckerhandwerk. Aus diesem Grund passen die Linauer & Wagner Backstuben perfekt in unser Konzept, allen unseren Kunden beste, hochwertige Produkte zu bieten. Die Kompetenzen der beiden Unternehmen ergänzen einander und somit können wir gemeinsam noch besser auf die Bedürfnisse des Marktes eingehen“, so Mag. Bernhard Angel, Vorstand der Ankerbrot AG.

Verbesserung für Kunden und Mitarbeiter

Filial- und Firmenkunden beider Unternehmen können sich künftig über ein breiteres Sortiment freuen. Durch die Zusammenarbeit werden beide Produktionsstandorte gestärkt. „Die Beteiligung von Ankerbrot an unserem Unternehmen ist eine Investition in die Zukunft von Linauer & Wagner und sichert den Standort sowie die Nachfolgeregelung unseres Hauses. Zukünftig können alle Kunden in der Region unsere Qualitätsprodukte auch in den Anker-Filialen kaufen“, so Bäckermeister Karl Linauer. Alle Filialen von Ankerbrot und Linauer & Wagner werden unverändert unter der jeweiligen Marke weitergeführt.