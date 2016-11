In einer ersten Phase wird das Service an allen Sonn- und Feiertagen für Fahrten zu und von der Aqua Nova zur Verfügung stehen. Und das zum günstigen Preis von 4,- Euro pro Person bzw. 2,- Euro für Dauerkartenbesitzerinnen und Dauerkartenbesitzer von öffentlichen Verkehrsmitteln. „Aqua Nova-Shuttle. Ihr Anrufsammeltaxi Wiener Neustadt“ ist eine Kooperation zwischen dem Verkehrsbetrieb, dem VOR und dem Land Niederösterreich.

"Das Anrufsammeltaxi soll vor allem für Kinder und Jugendliche ein Anreiz sein, die Aqua Nova auch an den Sonn- und Feiertagen zu besuchen. Gemeinsam mit der Aktion ,Warten aufs Christkind‘, bei der an allen vier Einkaufssamstagen im Advent Kinder bis 15 Jahre nur 1.- Euro Eintritt zahlen, setzen wir den nächsten Riesenschritt, um DAS Familienbad der Region zu werden", so Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz.

Stadtrat Franz Dinhobl zum „Aqua Nova-Shuttle“: „Wir arbeiten seit längerem daran, ein Anrufsammeltaxi für die Abend- und Nachtstunden bzw. Sonn- und Feiertage, wenn unsere Busse nicht verkehren, zu implementieren. Da gerade bei Gästen der Aqua Nova oft bekrittelt wurde, dass an Sonn- und Feiertagen keine Busse zum Hallenbad fahren, haben wir das zum Anlass genommen, mit dem ‚Aqua Nova-Shuttle‘ einen Testbetrieb zu starten. In weiterer Folge soll das Service auf Fahrten in der gesamten Stadt ausgedehnt werden und dann dementsprechend ‚City Shuttle‘ heißen. Wir wollen das bis zum Frühjahr finalisiert haben.“

So funktioniert das „Aqua Nova-Shuttle“