Wiener Neustadt

Der Burgball gehört zu den größten und schönsten Bällen Niederösterreichs. Heuer geht er am 27. Jänner über die Bühne. Und mit dem neuen Tanzstudio „Tanzloft“ von Balázs Ekker und Alice Guschelbauer gibt es eine einzigartige Möglichkeit für zweimal 20 Burgball-Besucher: Ekker und Guschelbauer bieten am 27. Jänner, um 19 und um 20.15 Uhr jeweils 20 Paaren die Möglichkeit zum gemeinsamen „Aufwärmen“ für den Burgball im neuen „Tanzloft Ekker“ in der Bahngasse 14.

Und um 23 Uhr treffen sich die Paare mit Österreichs prominentestem Tanzpärchen am Burgball auf der Tanzfläche, um in die Ballnacht zu tanzen. Voraussetzung für die Teilnahme: Eine Burgballkarte sowie die Registrierung unter tanzloft.at – es können pro Termin nur 20 Paare teilnehmen – also rasch anmelden.

Für den Burgball gibt es übrigens noch Tickets unter burgball.at sowie im Café Restaurant Colibri in der Neunkirchner Straße.