Gleich mehrmals musste die Polizei in der vergangenen Woche am Bahnhof einschreiten – mit zwei Festnahmen.

Tatort 1:

Gegenüber des Bahnhofs vor dem Café Stadler ist eine Gruppe afghanischer Asylwerber auf einen Landsmann, der im Bezirk Wiener Neustadt untergebracht ist, losgegangen. Sechs oder sieben Personen sollen dabei den einen jungen Mann umzingelt und mit Messer und Gaspistole bedroht haben.

Die Beute soll rund 60 Euro betragen haben. Rasch war die Polizei am Tatort eingetroffen, einen der mutmaßlichen Täter konnten die Beamten noch aus dem Zug nach Wien herausfischen. Der Asylwerber wollte offenbar in seine Unterkunft in Wien zurückfahren. Die anderen konnten flüchten. Der Afghane wurde in U-Haft genommen.

Tatort 2:

Leidtragender war ein Mitarbeiter der Bahnhof-Security. Der Sicherheits-Bedienstete wurde von einem unterstandslosen Mann, der seit einigen Tagen am Bahnhof aufhältig ist und auch schon auffällig wurde, ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt, als der Sicherheits-Mitarbeiter den Mann kontrollieren wollte.

Tatort 3:

In den Abendstunden des Marienfeiertags am 8. Dezember fiel eine weitere Person höchst unangenehm auf. Der Mann pöbelte Passanten und Security-Mitglieder an. Die zur Hilfe geholten Polizisten mussten den Mann schließlich vorübergehend in Gewahrsam nehmen und ihn für die Nacht in eine Zelle stecken.