Bankomat durch Knallkörper beschädigt.

In Wiener Neustadt ist am Samstag ein Bankomat im Geldausgabebereich durch einen Knallkörper beschädigt worden. Ermittelt werde sowohl hinsichtlich versuchten Einbruchsdiebstahls als auch wegen Sachbeschädigung, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag auf Anfrage mit. Die Täter seien vorerst unbekannt.

Der Vorfall hatte sich am Samstag gegen 6.00 Uhr zugetragen. Wiener Neustädter Kriminalisten übernahmen die Auswertung von Spuren und Videomaterial.