Die Zahlen der Statistik Austria zeigen es: Während es die ländlichen Bereiche wie Piestingtal oder Bucklige Welt schwer haben, ziehen die Bezirkshauptstadt und ihre Umlandgemeinden an. Wiener Neustadt legte zwischen 2006 und 2016 um 11,1 Prozent zu.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Die Zahlen zeigen, dass Wiener Neustadt als attraktiver Wohnort anerkannt wird. Als größte Schulstadt Niederösterreichs, aufgrund der guten Verkehrsanbindung und der Nähe zu Wien, ist das im Blick auf die bisherige Entwicklung nicht unser Verdienst. Wir tun alles, um Wiener Neustadt noch besser zu machen, mit Projekten, welche die Innenstadt beleben und attraktive Arbeitsplätze bringen sollen.“ Deshalb würden in den kommenden Jahren 110 Millionen Euro von Land, Stadt und Privatleuten investiert werden.

Starker Zuzug in Fischau und Theresienfeld

Um 17,6 Prozent wuchs die Einwohnerzahl in Bad Fischau-Brunn. Ausschlaggebend war der Bau Wohnmöglichkeiten. Damit ist bald Schluss, sagt ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch: „Wir haben im Gemeinderat ein Ortsentwicklungskonzept und Änderungen in der Bebauung beschlossen.“ Es sollen nicht mehr als 3.500 Einwohner (derzeit 3.300) werden. „Der Dorfcharakter soll erhalten bleiben“, so Knobloch.

Theresienfeld konnte einen Zuwachs von 18,8 Prozent verzeichnen. Dies sei laut SPÖ-Bürgermeister Theodor Schilcher auf günstige Grundstückspreise zurückzuführen. Beinahe alle verfügbaren Baulandreserven waren auf dem Markt und wurden bebaut. Die Verkehrsentlastung durch die Umfahrung sei laut Schilcher nicht ausschlaggebend: „Die Umfahrung ist 2013 gekommen. Ich denke, dass das erst in den nächsten Jahren spürbar sein wird.“

Fischaus Bürgermeister Knobloch: „Wollen nicht mehr als 3.500 Einwohner.“ | Baldauf

Einen Einwohnerzuwachs von knapp zehn Prozent gibt es in der Gemeinde Hohe Wand. ÖVP-Bürgermeister Josef Laferl: „Die Hohe Wand zieht an.“ Als Gründe für den Zuzug nennt er die hohe Lebensqualität und die vernünftigen Grundstückspreise. „Wir wollen in diesem Tempo weiterwachsen“, so Laferl. Das bedeutet 100 Einwohner in zehn bis 15 Jahren.

Schwierig ist die Situation im hinteren Piestingtal. Waidmannsfeld sticht mit einem Rückgang von 14 Prozent heraus. „Ich möchte meine Vorgänger nicht schlecht reden, aber es wurde in den letzten Jahren nichts gebaut“, so SPÖ-Bürgermeister Andreas Knabel. Derzeit versuche die Gemeinde, mit Wohnprojekten entgegenzuwirken. „Im Februar haben wir 17 Wohnungen übergeben, drei Projekte sind in Planung“, so Knabel. In Lichtenwörth sank die Bevölkerungszahl von 2.973 auf 2.765 Einwohner.

Der Grund dafür ist für SPÖ-Bürgermeister Harald Richter, dass in den letzten Jahren keine Bauprojekte umgesetzt wurden. Zuletzt habe er die Wohneinheiten in der Pöttschingerstraße übergeben. Auch die fehlende Flächenwidmung von „Bauland-Agrargebiet“ auf „Bauland-Kerngebiet“ verhindere Wohnungen. Gesunken ist die auch Bevölkerungszahl in Schwarzenbach. „Ursache ist, dass wir eine Randgemeinde von NÖ sind und weit weg von der Bezirkshauptstadt. Die Jugend zieht es in Richtung Arbeitsplatz, wir haben sehr wenige“, sagt SPÖ-Bürgermeister Johann Giefing.