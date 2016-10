Bürgermeister-Stellvertreter bedroht: Einweisung .

Weil er u.a. Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FPÖ) bedroht und genötigt hatte, ist am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt über den Betroffenen die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt worden.