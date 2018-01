„Die Entspannten“ präsentieren am Samstag, dem 27. Jänner, um 19.30 Uhr im Bernardisaal des Neuklosters ihre neue CD „I kumm (net) aus Austr(al)ia“. Zwölf Lieder gibt es auf dem bereits zweiten Tonträger der Musiker zu hören.

Die Themen sind nach dem Motto „Ernst & gfernzt“ wieder breit gefächert: „Die Entspannten“ singen über Flugzeuge, „Zezn“, „Austr(al)ia“, über Frauen aus dem Katalog, die „g’sunde Watsch’n“ und über Ernährungstrends sowie menschliche Schwächen. Manche der 12 Lieder wurden schon mal live gespielt, andere sind dafür komplett neu, wie Sologitarrist und Sänger Wolfgang Rohorzka gegenüber der NÖN verriet.

Nicht nur CD-Präsentation...

„Wir präsentieren alle Lieder der CD. Nachdem der ‚Gig‘ aber nicht nur eine CD-Präsentation ist, sondern auch ein normales Konzert, kommen auch andere Lieder zur Aufführung. Sogar zwei, die so neu sind, dass sie es nicht mehr auf die CD geschafft haben“, so Rohorzka. Den ganzen Sommer hindurch haben die Musiker an ihrem Album gearbeitet. Fertig war es Ende November.

Der CD-Titel ergab sich aus dem Titellied. „Wir spielen mit der Ähnlichkeit von ‚Austria‘ und ‚Australia‘. Es soll ja Menschen auf der Welt geben, die beide Länder nicht unterscheiden können“, scherzt Rohorzka. „Die Entspannten“ haben mit ihrem zweiten Album zwar ihre musikalische Bandbreite vergrößert, sind aber dennoch ihrem Stil treu geblieben. Den Beweis dafür gibt es am 27. Jänner bei ihrem Konzert.