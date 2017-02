Wiener Neustadt

Die gebürtige Wiener Neustädterin Nazide Aylin wird am Samstag, dem 11. März, in der Wiener Stadthalle bei der Filmaufführung des erfolgreichen Animationsfilms „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ live auf der Bühne die Gesangsnummern der Eiskönigin „Elsa“ performen.

An ihrer Seite treten als „Anna“ auch Marjan Shaki und als Prinz „Hans“ Lukas Perman auf. Begleitet werden die Gesangssolisten vom „Max Steiner Orchester“ und vom Chor „Neue Wiener Stimmen“. Insgesamt zweimal, um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr, zeigt Aylin vor rund 16.000 Zuschauern ihr Stimmvolumen. Die 33-Jährige schloss 2005 ihr Diplom für Musikalisches Unterhaltungstheater, Operette und Chanson am Konservatorium der Stadt Wien mit Auszeichnung ab. Als Finalistin in der österreichischen TV-Casting-Show „Musical – Die Show!“ erlangte sie anschließend landesweite Bekanntheit.

Zahlreiche Engagements unter anderen als Anita in „West Side Story“ an der Oper Graz folgten. Die Rolle als „Elsa“ bekam Aylin in Deutschland angeboten. Nach der erfolgreichen Tournee wurde sie gleich für die Besetzung der österreichischen Produktion übernommen. Das erste Konzert ist bereits restlos ausverkauft, für die zweite Aufführung sind aber noch Karten erhältlich.

Tickets gibt's im NÖN Ticketshop!