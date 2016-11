Diese Maßnahme zur Belebung der Innenstadt fruchtet noch nicht: Das Gratisparken am Donnerstagnachmittag. Denn eine Umfrage der NÖN unter 30 Innenstadt-Geschäften zeigte: Der „Tag der Innenstadt“ (seit 1. Juni von der bunten Stadtregierung fixiert) hat die Unternehmer noch nicht erreicht.

Bei der Befragung gaben nur vier der 30 Geschäftsleute an, am Donnerstagnachmittag mehr Leute im Geschäft stehen zu haben. Drei konnten keine Angaben machen, von 23 Unternehmern kam ein „Nein“.

Nach den Gründen gefragt gab es eine Vielzahl von Meinungen: Die potenziellen Einkäufer müssten ja am Nachmittag selbst arbeiten und hätten deswegen keine Zeit zum Einkaufen, war etwa eine. Eine andere war, dass die Aktion noch nicht sehr bekannt sei. „Ich habe schon mehrere Kunden gehabt, die sich geärgert haben, weil sie Geld eingeworfen haben und dann bis am nächsten Vormittag hätten stehen können“, so eine Geschäftsfrau.

Unterschiedlichste Rückmeldungen zum Thema

Eine weitere meinte: „Die Parkzeiten sind in den letzten Jahren so oft geändert worden, die Leute kennen sich nicht mehr aus.“ Das zeigte sich auch beim Rundgang der NÖN, vor allem bei Einkäufern von außerhalb von Wiener Neustadt: Etwa bei einer Frau aus Gloggnitz, die von dem „Tag der Innenstadt“ noch nie gehört hatte. Oder einer Autofahrerin aus Mödling, die gerade Geld in den Parkautomaten werfen wollte.

Donnerstag, 14 Uhr in der Herzog Leopold Straße: Trotz Gratisparken nur wenig Frequenz in der Fußgängerzone. | NOEN, Schranz

Im Zuge der Umfrage stellte sich auch heraus, dass sich viele Geschäftsleute die alten Parkzeiten (jeden Tag ab 16.30 Gratisparken) zurückwünschen. „Da ist nach der Arbeit ein Schwall in die Innenstadt gekommen“, sagte etwa ein Unternehmer. Allerdings stößt der Vorschlag, die Parkzeiten wieder zu ändern, auch nicht überall auf positive Resonanz: „Ich bin dagegen, wir müssen einfach noch länger durchhalten, bis sich das in den Köpfen eingeprägt hat“, war eine Unternehmerin überzeugt.

Immerhin vier Geschäftsleute konnten seit dem 1. Juni eine Verbesserung der Frequenz in ihrem Geschäft feststellen. „Wir koppeln die Aktion der Stadt mit einer Donnerstags-Aktion von uns. Der Kunde profitiert so doppelt, das kommt gut an“, so ein Unternehmer.

Seitens der Stadt heißt es: Man habe die unterschiedlichsten Rückmeldungen zu dem Thema. Geplant sei, die Parkzeiten ein Jahr nach der Einführung zu evaluieren.

Umfrage Ergebnis

30 Innenstadt-Unternehmen (keine Gastronomie) wurden gefragt, ob das Gratisparken am Donnerstag zu Verbesserungen geführt hätte.

Nein 23 (77 Prozent)

Ja 4 (13 Prozent)

Keine Angabe 3 (10 Prozent)