Bereits zum fünften Mal findet in der Arena Nova der „Winternachtsball“ statt. Zum kleinen Jubiläum kommenden Freitag gibt es deshalb auch einen besonderen Höhepunkt. 12 Blasmusikkapellen, so viele wie noch nie, werden an der Eröffnung teilnehmen.

Doch eine Kapelle wird beim „Winternachtsball“ nicht zu hören sein: Die Eisenbahnermusik „Flugrad“ Wiener Neustadt. Obmann Hermann Schmidt machte mit einem Beitrag auf der „facebook“-Veranstaltung des Balls seinem Ärger Luft. Es sei schade, dass „der älteste, einzige und bundesweit bekannte und beliebte Eisenbahnermusikverein Flugrad Wiener Neustadt nicht eingeladen wurde“.

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Christian Stacherl organisiert unter anderen den „Winternachtsball“. | Baldauf

Im NÖN-Gespräch erklärte Schmidt seine Intention: „Wir sind bundesweit bekannt, machen zum Beispiel auch sehr viel Jugendarbeit und werden schon von anderen Vereinen gefragt, warum wir dort nicht mitspielen.“ Für Schmidt ist klar, eine politische Ausrichtung, so wie viele in seinem Umfeld vermuten, sollte kein Grund für einen Ausschluss sein.

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Christian Stacherl, der auch Teil des Organisationsteams ist, klärt auf: „Wir haben die Kapellen kontaktiert, die von Anfang an dabei waren, ob sie wieder spielen möchten. Die neuen Musikkapellen, die heuer das erste Mal mitspielen, sind an uns herangetreten.“ Laut Stacherl ist aber derzeit kein Musikverein, der direkt aus Wiener Neustadt kommt, unter den 12 Blasmusikkapellen vertreten.

Unverständlich für Hermann Schmidt, denn getreu dem Motto „Stadt & Land mitanand“, hätte der Eisenbahnermusikverein Flugrad als Blasmusikkapelle auftreten können. Stacherl dazu: „Jede Blasmusikkapelle ist herzlich eingeladen, man muss sich nur bei uns melden.“