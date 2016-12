Wiener Neustadt

Immer wieder Ärger in der Grünangergasse: Zuletzt wurde das Auto einer Anrainerin mit Kot beschmiert. Schon zuvor gab es Probleme, schildert eine Anrainerin: Hundekot auf der Straße, mit Kot verschmiertes Toilettenpapier, in großen Mengen verstreute Gummibärchen und Plastik-Munitionskugeln von Spielzeugpistolen, zerknüllte Plastikflaschen am Boden, begonnene Jause inkl. Papier, die einfach liegen gelassen wird, Haarbällchen, die von einer Bürste entfernt wurden, schweben die Straße entlang.

… beim Türgriff: Ekelhafter geht es wohl kaum. | privat

ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl hat aufgrund der Vorfälle nun die Polizei ersucht, dort häufiger Streife zu fahren und zu kontrollieren, auch der seitens der bunten Stadtregierung zuständige FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz werde Gespräche führen. Und der Wirtschaftshof wurde beauftragt, einmal eine Reinigung vor Ort durchzuführen. Dinhobl ist allerdings ob der Vorgänge entsetzt: „Es ist beschämend und erschreckend, dass Streitigkeiten mit solchen Aktionen ausgetragen werden.“