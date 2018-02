Es wird eifrig gewerkt in den altehrwürdigen Gemäuern des Café Bernhart am Hauptplatz: Nachdem die Elektro- und Wasserinstallationen in der Vorwoche bereits abgeschlossen werden konnten, geht es jetzt an die Verlegung des dunklen Fischgrätparketts und die Innengestaltung der Räumlichkeiten.

Am rechten Bildrand ist die Hauptplatzseite mit der Fensterfront, Eingangsbereich mit Rösterei und Bäckerei, hinten Billard- und Greta-Zimmer. | Feigl

„Wir sind im Zeitplan und läuft alles weiterhin glatt, wird das neue Bernhart Ende März/Anfang April eröffnet“, freuen sich die Betreiber Jürgen Höfler und Roman Schärf.

Das Greta-Zimmer wird eines der Herzstücke des Cafés. Fotos: | Feigl

Im Inneren wird dann auch noch einiges an die früheren Tage erinnern. Der Haupteingang erfolgt über die Frontseite am Hauptplatz, betritt der Gast das Café, befindet sich rechts die Rösterei und daneben eine Bäckerei. Links beginnt der Bereich mit den Sitzplätzen, insgesamt soll es 120 geben. Während im vorderen Bereich auf klassische Bestuhlung gesetzt wird, geht es im hinteren Teil gemütlicher zu. „Dort wird es loungeartig“, verrät Höfler. Der Billardtisch bleibt, aber etwas ganz Besonderes wird mit dem sogenannten Greta-Zimmer (siehe Infobox nebenan) geschaffen.

Geführt wird das Café von Höflers Tochter Vanessa mit Unterstützung der beiden Eigentümer. Allerdings arbeitet das Betreiberduo noch an einem Personalcoup. So wird mit einem bekannten Gesicht aus der Neustädter Gastroszene derzeit verhandelt. Geöffnet hat das Bernhart künftig 365 Tage im Jahr, natürlich mit ofenfrischem Gebäck und ab 7 Uhr.