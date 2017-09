Bereits in der Früh wurde die Feuerwehr Wiener Neustadt zu einem Fassadenbrand alarmiert. Der Brand wurde vermutlich durch einen elektrischen Defekt ausgelöst und konnte von Feuerwehr eingedämmt werden. Die Fassade musste im Brandentwicklungsbereich geöffnet und mit einem Rohr konnte der Brand abgelöscht werden.

Presseteam der Feuerwehr Wiener Neustadt

Ein weiterer Brandeinsatz beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr am Nachmittag. In der Küche einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache die Dunstabzugshaube in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnräume verhindert werden.

Zu einem Brandmelderalarm und einer Fahrzeugbergung auf der Autobahn, sowie zu weiteren technischen Hilfeleistungen mussten die ehrenamtlichen Helfer ebenfalls im Laufe des Tages ausrücken.

"Ich bin stolz, dass unser System so toll funktioniert und auch einsatzreiche Tage kein allzu großes Problem für die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt darstellt", so Kommandant Brandrat Josef Bugnar.