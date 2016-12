„Ich hätte mir ein persönliches Gespräch erwartet“, sagt Ferry Stocker schon vor Prozessbeginn am Landesgericht Wiener Neustadt, „ich bin schockiert und entsetzt.“ Und meint damit die fristlose Entlassung, die er für völlig unbegründet hält.

Richter Dieter Neugebauer, der die Verhandlung am Arbeits- und Sozialgericht leitet, versucht zu Beginn, das Eis zwischen den Kontrahenten – für die FH als beklagte Partei ist Interims-Geschäftsführer Peter Erlacher bei Gericht – zu brechen: „Ich werde einen Sachverständigen für Chemie beziehen“, sagt er, und meint damit die Chemie zwischen den Streitparteien zu verbessern. Überhaupt lotet er aus, ob es nicht doch noch zu einer außergerichtlichen Einigung kommen könnte. Wobei er einräumt: „Wenn sie es durchstreiten wollen, kann ich mich auch nicht wehren.“ Und danach schaut es nach dem ersten Prozesstag aus.

Ferry Stocker kämpft um seine Reputation. | Kleinrath

Vorgeworfen werden Stocker von Studenten Aussagen wie „Africans are lazy“ oder dass er einen etwas beleibteren Studenten im Hörsaal bei einer Vorlesung bloßgestellt habe. Aussagen, die laut Stocker nie gefallen oder „aus dem Zusammenhang gerissen“ seien und in einem fünfminütigen Gespräch aus der Welt geräumt werden hätten können. „Meine Reputation ist zerstört, obwohl ich mir nichts vorzuwerfen habe“, betont Stocker, „man kann über meine Lehrmethoden diskutieren, aber der Vorwurf von Rassismus, Sexismus und Diskriminierung steckt mir bis heute in den Knochen. Und der Studiengangsleiter hat mich damit nie konfrontiert.“

Dem hält Erlacher entgegen, dass er aufgrund der Reputation der FH nicht anders entscheiden haben können, wenn etwa „Studenten in einer Vorlesung zu weinen beginnen“. Er ist überzeugt, dass es zwischen FH und Ferry Stocker keine gemeinsame Zukunft geben könne: „Wir schaffen keinen Neustart mit Ihnen, wir spalten das Haus.“ Jedenfalls wurde die Verhandlung zur Einvernahme von Zeugen vertagt.