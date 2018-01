Ein Rettungseinsatz in der Zehnergasse löste heute Abend (21.01.) einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung, Polizei und Energieversorgungsunternehmen aus.

Bei einem Rettungsteam schlug das mobile CO- Warngerät an. In der Folge mussten alle Wohnungen des Mehrparteienhauses evakuiert, und einige Wohnungstüren aufgebrochen werden.

Mehrere Personen mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Eine Frau wurde bewusstlos aus dem Haus gerettet. Von der Feuerwehr wurden zwei Katzen gerettet.

Zwei Wohnungstüren mussten von der Feuerwehr aufgebrochen werden, um sicherzustellen, dass sich in der Wohnung nicht weitere Opfer befanden. Dies war glücklicherweise nicht der Fall.

Nach Beendigung der Arbeiten konnte das Wohnhaus wieder freigegeben werden. Die Bewohner durften dann wieder zurück in ihre Wohnungen.