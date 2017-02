Wiener Neustadt

Es ist nicht zu übersehen: Am Hauptplatz herrscht derzeit rege Bautätigkeit.

Gleichenfeier am Marienmarkt .

Der Marienmarkt entsteht und es ist schon einiges zu sehen: Am Freitagnachmittag wurde inmitten der neuen Marktstände die Gleiche gefeiert. Insgesamt werden sechs moderne Stände mit insgesamt elf Verkaufsläden errichtet. Unter anderem wird "Meinl am Graben" am Wiener Neustädter Hauptplatz eine Außenstelle eröffnen.

Zum Marienmarkt: