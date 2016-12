Wiener Neustadt

Der größte private Tankstellenbetreiber Österreichs, die Doppler Gruppe aus Wels, blickt auf ein sehr gutes Jahr 2016 zurück. „Dieses erfolgreiche Jahr schließen wir mit dem Kauf der Michael Kovalcik GmbH ab. Wir werden das gesamte Unternehmen in die Doppler Gruppe eingliedern und unter dem neuen Namen Grillershop GmbH am Markt auftreten. Damit bauen wir die erfolgreiche Gassparte weiter aus und forcieren sie merklich“, erklärt Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Doppler Gruppe.

Rechtskräftige Übernahme erst in einem Jahr

Die offizielle Vertragsunterzeichnung mit der Michael Kovalcik GmbH fand noch vor Weihnachten statt, rechtskräftig ist die Übernahme erst mit dem neuen Jahr. Der bisherige Geschäftsführer und Firmengründer Michael Kovalcik bleibt im Amt, ihm zur Seite wird Oliver Krammer, ehemaliger Geschäftsführer der dopgas, stehen. Neben den gesamten Mitarbeitern (aktuell 15) wird auch der Fuhrpark übernommen. Ziel der Geschäftsübernahme ist es, das Gasgeschäft völlig neu zu organisieren: Flüssiggas und Erdgas werden unter Johannes Pfaffenbichler, vormals technischer Vorstand der Doppler Gruppe, künftig neu geführt. Einerseits liefert die Michael Kovalcik GmbH Gasflaschen in die Steiermark, ins Burgenland und ins südliche Niederösterreich. Andererseits werden an drei Standorten Grillfachgeschäfte betrieben.

Auch für 2017 gibt es schon Pläne, die diese Sparte weiter vorantreiben werden. So sollen in allen Landeshauptstädten Grillershops eingerichtet werden und die Grillakademie wird unter dem Motto „Richtig erfolgreich gekonnt grillen“ weiter ausgebaut werden. Ab März 2017 wird die Doppler Gruppe zudem die gesamte Flaschenlogistik abwickeln, auch in Wien und Niederösterreich.