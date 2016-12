Wiener Neustadt

Eine hitzige Diskussion gab es vergangene Woche im Gemeinderat über die Förderung des Triebwerks. 2015 wurde die Förderung des Jugendkulturhauses für 2016 von 40.000 auf rund 20.000 Euro gekürzt. Aber auch heuer trifft der Sparkurs das Triebwerk schwer. Der Gemeinderat genehmigte für 2017 nur eine Subvention von 21.500 Euro. Gleich geblieben ist die Förderung für die Personalkosten der Mitarbeiter, dotiert mit rund 18.500 Euro.

Für Grüne-Gemeinderätin Tanja Windbüchler-Souschill ist die Subvention dennoch zu wenig: Viele Mitarbeiter des Triebwerks engagieren sich ehrenamtlich und betreiben immerhin seit 20 Jahren qualitative Jugendarbeit. „Die Jungen brauchen in der Stadt ein Lokal oder einen Ort, wo sie sich ohne Konsumzwang entfalten können“, so Windbüchler-Souschill. Die ganze Subvention werde laut der Grünen-Gemeinderätin allein durch die Mietkosten verschluckt. Seitens der Grünen gab es daher einen Zusatzantrag: Für das Jahr 2018 solle der Gemeinderat dem Triebwerk die ursprüngliche Subvention aus dem Jahr 2015 in Aussicht stellen.

FPÖ und ÖVP gegen höhere Förderung

ÖVP-Gemeinderätin Verena Hanisch-Horvath sprach sich gegen eine höhere Subvention aus. Rund 40.000 Euro sei für nur einen Verein sehr viel Geld. Außerdem würde die Förderung den Fortbestand des Triebwerks sichern.

Auch FPÖ-Stadtrat Udo Landbauer teilte diese Meinung. „Viele Vereine existieren ohne öffentliche Mittel. Wir können nicht ein kleines Segment überproportional fördern“, so Landbauer.

Für ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl sei eine höhere Förderung ungerecht gegenüber allen anderen Vereinen und auch FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz meldete sich zu Wort: „3,63 Euro pro Quadratmeter sind meiner Meinung nach bezahlbar.“

"Das hat mehr Wert als das Triebwerk"

SPÖ-Gemeinderat Norbert Horvath, der selbst jahrelang im Triebwerk gearbeitet hat, befürwortete eine höhere Subvention, denn das Jugendkulturhaus hätte auch mit Sportveranstaltungen einen großen Wert für die Stadt. „Die Förderung ist für den Sparkurs angemessen, aber es könnte viel mehr sein“, so Horvath. Auch SPÖ-Stadträtin Margarete Sitz freute sich über die Subvention, stellt aber eine Frage in den Raum: „Welche Aktivitäten gibt es für Jugendliche noch in der Stadt?“

Laut Listen-Gemeinderätin Evamaria Sluka-Grabner bieten zum Beispiel auch Kirchen Sportveranstaltungen an und diese „werden auch nicht von der Stadt bezahlt“.

ÖVP-Kulturstadtrat Franz Pirirbauer betonte, dass es überhaupt erfreulich ist, dass eine Förderung möglich war. Dennoch arbeite die Stadt intensiv am Jugendkulturforum, bei dem mit jungen Bürgern gesprochen wird. Geld in neue Jugendprojekte zu investieren, wäre sinnvoller. „Das hat mehr Wert als das Triebwerk, bei aller Wertschätzung“, so Piribauer. Die Subventionen wurden mit einer Stimmenthaltung seitens Windbüchler-Souschill angenommen. Der Zusatzantrag mehrheitlich abgelehnt.