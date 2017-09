Wer seine Schillinge in Euro umtauschen wollte, musste am Samstag Geduld beweisen. Denn die Schlange vor dem Eurobus, der am Hauptplatz Halt gemacht hat, war lang.

Und obwohl die Euro-Umstellung schon 17 Jahre her ist, wurden am Samstag 1.278.000 Schilling in Euro umgewechselt. Insgesamt wurden bei der Euro-Info-Tour in Niederösterreich mit Stopps in St. Pölten, Melk, Amstetten, Zwettl, Hollabrunn, Mistelbach, Gänserndorf, Hainburg, Baden, Horn, Tulln, Krems, Retz, Klosterneuburg, Wolkersdorf, Perchtoldsdorf und Wiener Neustadt 11.603 Kundenkontakte verzeichnet, dabei wurden in Summe ganz genau 11.145.925 Schilling umgewechselt.