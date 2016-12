Wiener Neustadt

Die App des Wiener Neustädter Handy Parkens bekommt ein wichtiges und weitgehendes Update.

Erinnerungsfunktion per „Push-Nachrichten“: Ab sofort erhalten alle Nutzerinnen und Nutzer der App die Erinnerung, dass der Parkschein in fünf Minuten abläuft nicht mehr per SMS wie beim „alten“ Handy-Parken, sondern per Push-Nachricht direkt aufs Handy. Für die SMS-Nutzer ändert sich nichts.

Bezahlung des Guthabens direkt in der App: Ein besonders wichtiger Entwicklungsschritt ist die Bezahlung des Guthabens direkt in der App. Damit kann man – ohne Wechsel zur Homepage – per Kreditkarte oder Sofortüberweisung das neue Guthaben aufladen.

Nutzer per SMS informiert

QR-Code auf Ladebons: Ebenfalls neu ist das Aufdrucken von QR-Codes auf den Ladebons für das Handy-Parken. Somit kann man das Guthaben des Bons über die Kamera und den QR-Code direkt auf das Handy übertragen.

Das Update wird übrigens automatisch durchgeführt. Sollte dies nicht geschehen, einfach im eigenen App-Bereich am Smartphone nachsehen, allenfalls muss man das Update manuell starten.

Beim Start in der Vorwoche ist es zu kleineren Problemen gekommen – vor allem bei jenen Nutzern, die ihre Updates nicht automatisch machen lassen. Deshalb wurden alle Nutzer per SMS-Nachricht informiert, dass dieses Update nötig ist.

Das System, das gemeinsam von der Parkraumbewirtschaftung mit der FOTEC, der Forschungstochter der Fachhochschule, entwickelt wurde, ging am 1. Oktober 2011 in Betrieb. Zurzeit gibt es 7.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer – pro Jahr werden 108.000 Parkscheine mit dem System gelöst. Das sind rund 15 Prozent der gesamten Parkscheine, die in der Stadt ausgestellt werden – die Tendenz ist stark steigend.