Wiener Neustadt

Zum zweiten Mal bietet der Wiener Neustädter Dom die stimmungsvolle Kulisse für einen Adventmarkt. Unter dem Motto „Wir tragen Niederösterreich“ organisiert die Volkskultur Niederösterreich gemeinsam mit dem Stadtmarketing einen traditionellen Schauhandwerksmarkt mit Schnitzerei, Teppichweberei, Drechslerei, Schmiedekunst, Metalldrückerei, Kerzenziehen, Zinnfigurengießen, Holz- und Christbaumschmuck sowie kulinarischen Genüssen aus der Region.

Mit köstlichen Weihnachtsspezialitäten und erzgebirgischer Holzkunst bereichern Gäste aus dem Erzgebirge den Markt und geben einen Einblick in die Traditionen ihres „Weihnachtslandes“. Kartoffelkuchen gibt es warm beim Schaubacken vom Bäckermeister persönlich. Vokalensembles, Saitenmusik, Bläser und Schulchöre sorgen während der gesamten Öffnungszeiten für die musikalische Umrahmung.

Die Eröffnung findet mit einem Auftritt der „Kindersingschule“ am 16. Dezember, um 17 Uhr statt. Außerdem lädt Propst Karl Pichelbauer zur Krippenausstellung in die Katharinenkapelle der Propstei. Und: Der „Advent am Dom“ bietet die Kulisse für die dritte Auflage des NÖ FOTOmarathons der NÖ Kreativ GmbH, einem Betrieb der Kultur.Region.Niederösterreich. Die besten Fotos werden prämiert.

Öffnungszeiten

Fr, 16.12.: 14 bis 19 Uhr

Sa, 17.12.: 10 bis 19 Uhr

So, 18.12.: 10 bis 18 Uhr