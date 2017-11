Im Stadtpark wachsen nicht nur die Blumen – auch das „Hilton Garden Inn“ nimmt Formen an.

Der Rohbau ist bereits mehrere Stockwerke in die Höhe geschossen, im Dezember sollen die Arbeiten am Rohbau abgeschlossen sein. Bis das Hotel eröffnet wird, soll laut den Verantwortlichen (Architekt Franz Kaltenbacher und Johann Habeler, Consultant der Errichtungsgesellschaft) noch ein Jahr vergehen. In der Vorwoche wurden die ersten Eindrücke von der Innenausstattung für das 133-Zimmer-Hotel präsentiert.

So soll die Innenraumgestaltung mit den Themen „Stadtmauer, Stadtpark und historische Persönlichkeiten“ einhergehen. „Die Pläne für die Innengestaltung gefallen mir außerordentlich gut, weil sie auch Bezug auf Wiener Neustadt bzw. die unmittelbare Umgebung des neuen Hotels nehmen“, so ÖVP-Stadtchef Klaus Schneeberger.

Architekt Franz Kaltenbacher: „Die Bauarbeiten laufen – wenn man die exponierte Lage mit der Stadtmauer, den Kasematten und dem Stadtpark berücksichtigt – wirklich reibungslos. Beim Design für die Innenausstattung hatte ich von Anfang an die Devise ausgegeben, dass sich die Stadt Wiener Neustadt bei uns wiederfinden muss. Ich freue mich, dass uns das auch gelingen wird.“