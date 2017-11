Alkohol und Kaffee müssen sich nicht unbedingt ausschließen. Manuel Kopper-Zisser weiß das ganz genau. Der 18-jährige HLW-Schüler will im nächsten Jahr unbedingt zu den „Coffee in Good Spirits“ nach Amsterdam, dem weltweiten Wettbewerb um die besten Coffee-Cocktails.

Zuvor muss er allerdings die Vorausscheidungen gewinnen, die im Jänner im Rahmen des Vienna Coffee Festivals stattfinden. Und das wird nicht leicht. „Ich muss einen Irish Coffee mixen und einen Cocktail, den ich selbst kreiere. Dafür habe ich nur zehn Minuten Zeit – vom Kaffeemachen bis zum fertigen Cocktail“, erzählt der Bad Erlacher.

"Kaffee kann auch anders schmecken"

Seine Liebe zum Kaffee entdeckte er übrigens im „²²Beans“ in der Neunkirchner Straße. Kein schlechter Ort, schließlich wurde das Café erst vor kurzem im Falstaff zu Niederösterreichs Top-Kaffeehaus gewählt: „Ich wollte nach der Schule einen guten Kaffee trinken und bin hier gelandet. Das war ein Aha-Erlebnis, ich habe gemerkt: Kaffee kann auch anders schmecken.“

Um für die Vorausscheidungen gerüstet zu sein, trainiert der 18-Jährige deswegen derzeit fleißig im „²²Beans“. Seinen Cocktail, mit dem er die Jury überzeugen will, hat er auch schon: „Black Lemon Palace“ heißt der, wobei nicht viel dazu verraten wird. Außer: „Zitrone ist drin.“ Wer den Cocktail und die Irish Coffees von Manuel Kopper-Zisser kosten möchte, hat in den nächsten Wochen Gelegenheit dazu: An den Weihnachtsfeiertagen, zwischen 14 und 17 Uhr, können die Coffee-Drinks im „²²Beans“ verkostet werden – und das auch noch für einen guten Zweck: Der Reinerlös kommt der UNICEF Nothilfe Jemen zugute.