Die Böden – soweit vorhanden – sind desolat und ebenso von der Feuchtigkeit gezeichnet wie die meisten Wände. Waschbecken, Duschen und Kochnischen sind in katastrophalem Zustand. Kaum vorstellbar, dass in der Grünangergasse 7 bis vor kurzem fast alle Wohnungen bewohnt wurden.

„Wir standen vor der Situation, dass es bei den Gemeindebauten ein finanzielles und infrastrukturelles Desaster gab“, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Wohnungsstadtrat Michael Schnedlitz (FPÖ). Die Tochtergesellschaft IFP habe man mit 120 Millionen Euro Schulden übernommen, für dringend notwendige Restaurierungen habe hier schon lange das Geld gefehlt.

Alfred Woltran mit Stadtrat Michael Schnedlitz. | Hacker-Walton

In den vergangenen Monaten zogen 38 Parteien aus mehreren Gemeindebauten aus: Für 31 wurden andere Gemeindewohnungen gefunden, für sieben Wohnungen am freien Markt. „Das ist das Ende der Horror-Wohnungen, es gibt in unserem Bestand keine derart desolaten Häuser mehr“, sagt Schnedlitz.

Da vier Häuser nun leer verkauft werden können und so wertvoller sind (weil man ohne Rücksicht auf Mieter umbauen bzw. abreißen kann), habe man 755.000 Euro zusätzlich lukrieren können, wovon 150.000 für die Übersiedlungen verwendet wurden. Wie viel durch den Verkauf der acht desolaten Gebäude hereinkommen wird, könne man noch nicht sagen. Einer der übersiedelten Mieter ist Alfred Woltran, Jahrgang 1947: Er zog von der Grünangergasse auf den Domplatz: „Ich hatte mich an den schlechten Zustand der alten Wohnung gewöhnt. Jetzt kann ich sagen: In einem Fünf-Sterne-Hotel könnte es für mich nicht schöner sein.“