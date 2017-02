Wiener Neustadt

Nach der Schneeschmelze sind die Hundstrümmerl nicht zu übersehen: In der Innenstadt, aber auch in Parkanlagen. Im Stadtpark wurden jetzt Hinweisschilder aufgestellt: Die erinnern Hundehalter an ihre Pflicht, den Hundekot wegzuräumen – ansonsten droht eine Geldstrafe.

Seitens des Magistrats heißt es, dass die Schilder im Auftrag von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger aufgestellt wurden. Man habe Beschwerden aus der Bevölkerung und von Mitarbeitern der Stadtgartenverwaltung bekommen.

Auch „Zigarettenstummel-Problem“ wird geprüft

„In erster Linie geht es um ein Bewusstmachen der Problematik“, sagt Bürgermeister-Sprecher Matthias Zauner. Gleichzeitig prüfe der Magistrat, eigene Organe zu bestellen, die hier, sollte sich die Situation nicht verbessern, auch Strafen verhängen können, wobei das Strafausmaß noch zu definieren sei.

Zauner: „Abschließend ist zu betonen, dass die Mehrheit der Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sehr verantwortungsvoll ist. Da leider nicht alle so agieren, ist es aber notwendig, sich geeignete Maßnahmen zu überlegen.“ Übrigens: Auch das „Zigarettenstummel-Problem“ wird derzeit vom Magistrat geprüft.