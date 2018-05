Seit Herbst 2016 erhalten Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, an den Volksschulen Baumkirchnerring, Otto Glöckel und Rudolf Wehrl einen gesonderten Deutschunterricht außerhalb des Klassenverbandes. Die restlichen Fächer absolvieren die Schüler ganz normal mit ihrer Klasse. Bis Ende des letzten Semesters nahmen 116 Schüler an dem Schulversuch teil. Studien zeigen, dass so die Sprachkompetenz der teilnehmenden Kinder erfolgreich gesteigert werden konnte.

Nun soll das Pilotprojekt, wie berichtet, österreichweit umgesetzt werden. Ein Ministerratsbeschluss der Bundesregierung sieht vor, dass die Intensivförderung ab Herbst dieses Jahres auf alle Volks-, Neuen Mittel- und Allgemeinbildenden Höheren Schulen in Österreich ausgeweitet wird.

„Kinder ohne Deutsch-Kenntnisse von heute sind die Arbeitslosen von morgen. Gerade deshalb sind alle Initiativen zur Förderung der deutschen Sprache so besonders wichtig. Wir sehen anhand unseres Pilotversuchs, dass dieses Modell hervorragend funktioniert und allen Beteiligten hilft“, freut sich Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger.