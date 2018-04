Vorbeirauschende Autos, laute Mopeds, Kinder, die mit ihren Eltern Richtung Zebrastreifen radeln: Stille herrscht an der Kreuzung Wiener Straße/Ecke Stadionstraße selten – und doch befindet sich auf dem Grundstück zwischen Sportgeschäft und Lagerhaus eine Ruhestätte.

Von einer bröckelnden Grenzmauer umfasst, zwischen zwei Gebäuden, dem „Gärtnerhaus“ und dem „Totenhaus“, liegt der Eingang zum Jüdischen Friedhof.

Werner Sulzgruber beim ersten Grab des Friedhofs aus dem Jahr 1889. | Veraszto

Am Sonntag gewährte Historiker und Pädagoge Werner Sulzgruber einer kleinen Gruppe von Personen einen besonderen Einblick in den Ort, an dem bis 1938 über 280 Juden ihre letzte Ruhe fanden. Bis 2008 steckte der Friedhof in einem „Dornröschen-Schlaf“, wie Sulzgruber erzählte.

Um die Begräbnisstätte aber vor dem Verfall zu retten, begann der Wiener Neustädter Historiker ein umfassendes Restaurierungsprojekt. Seither ist es möglich, den Jüdischen Friedhof zu besuchen.

Ruhestätte wurde 1938 nicht zerstört

Errichtet wurde dieser im Herbst 1888 auf der damaligen „Reichsstraße“. Ein Jahr später folgte das erste Grab: Regine Rosenberger wurde 1889 bestattet. Die jüdische Gemeinde in Wiener Neustadt zählte nach Baden zur zweitgrößten in Niederösterreich. Während 1938 zahlreiche jüdische Friedhöfe in Österreich geschändet wurden, blieb die Ruhestätte an der „Reichsstraße“ von den Nationalsozialisten verschont. Grund dafür sei laut Sulzgruber eine Vereinbarung, die jedoch die Zerstörung der ehemaligen Synagoge am Baumkirchnerring zufolge hatte.

Manche Grabsteine sind über die Jahre umgestürzt, andere erzählen aber heute noch die Geschichte jüdischer Persönlichkeiten. So wie der Stein von Josef Seckl: Sulzgruber traf die Nachfahren des Unternehmers, der eine Klenganstalt, eine Fabrik zur Gewinnung von Baumsamen, in Neustadt führte. Aber auch das Schicksal der Familie Mandel, die nach Polen geflüchtet war und durch ihre deutschen Pässe als jüdische Spione abgestempelt wurde, teilte der Historiker mit der Gruppe.

Der Grabstein von Josef Seckl. Er besaß eine Klenganstalt in Neustadt. | Veraszto

Neben vielen Biografien und Informationen zur Geschichte sowie zur Struktur der Begräbnisstätte, erklärte der Wiener Neustädter auch die hebräischen und zum Teil lateinischen Inschriften auf den Grabsteinen. Heute ist der jüdische Friedhof eine Lern- und Gedenkstätte, die es weiterhin zu erhalten gilt.

Wer mehr über den Ort und über die jüdische Geschichte in Wiener Neustadt erfahren will, wird bei den Führungen von Werner Sulzgruber mit Sicherheit fündig. Die Nächsten finden am 13. Mai sowie im Herbst statt. Übrigens: Auch der Stadtspaziergang durch das „jüdische Wiener Neustadt“ am 12. Mai kann noch besucht werden.