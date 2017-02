Wiener Neustadt

Katharina Petje ist 18 Jahre alt, besucht die achte Klasse des BRG Gröhrmühlgasse und hat vor kurzem ihr erstes Buch veröffentlicht. Am Mittwoch der Vorwoche fand in der Thalia-Filiale in der Herzog Leopold-Straße erstmals eine Lesung aus ihrem Buch „Durch Aphrodites Auge“ statt, bei der ungefähr 30 Personen anwesend waren.

Katharina Petje erzählte, dass die Liebe zum Lesen und zu Büchern schon immer eine Leidenschaft von ihr gewesen sei. Jedoch hätte sie sehr hohe Ansprüche an ihre Bücher, weshalb sie auf die Idee kam, ihr eigenes, „perfektes“ Buch zu schreiben. „Durch Aphrodites Auge“ ist der erste Teil der geplanten Trilogie. Dieser ist ein Fantasyroman, den Katharina bereits mit 14 Jahren verfasst hat. Es geht darin um die junge Peoria, die auf ein Internat kommt und mit der Zeit bemerkt, dass eine griechische Göttin in ihr lebt, die an ihrem 16. Geburtstag Besitz von ihr ergreifen wird.