Morgen Mittwoch ist der 6. Dezember. Wie jedes Jahr wird der Nikolo auch heuer wieder vielen Kindern in Stadt und Bezirk einen Besuch abstatten: In Kindergärten und Schulen, bei Vereinen und Familien zu Hause.

Wieso das überhaupt der Rede Wert ist? Weil die Freiheitlichen seit Jahren vor den Gefahren für den Nikolo, genauer vor dem Aus für den traditionellen Nikolo-Besuch, warnen. „Der Nikolo darf nicht sterben“, meint Udo Landbauer, FPÖ-Stadtrat und NÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, in einer Aussendung. Traditionelle Feste würden „aus den Kindergärten und Volksschulen verbannt. Dazu zählt auch der traditionelle Besuch des Nikolos“.

Konkrete Fälle nennt Landbauer allerdings nicht. Die NÖN hat sich in Stadt und Bezirk umgehört. Das Ergebnis: Von einem „Nikolo-Sterben“ kann keine Rede sein.

"Mir sind keine Probleme in der Stadt bekannt"

Schulstadtrat Christian Stocker (ÖVP) sagt: „Mir sind in den letzten Jahren keine Probleme in der Stadt bekannt. Generell regeln sich die Kindergärten den Nikolo-Besuch selbst. Mir liegt schon viel daran, dass die Traditionen gepflegt werden.“

Pflichtschulinspektorin Sabine Karl-Moldan sagt: „Ich stehe laufend in Kontakt mit den Direktoren. Es gibt in keinster Weise in irgendeiner Form eine Rückmeldung, dass es Probleme gibt – auch in den letzten Jahren hat es das nicht gegeben.“

Dompropst Karl Pichelbauer sagt: „Eher das Gegenteil ist der Fall, die Leute bestellen bei uns vermehrt den Nikolaus. Unser Mesner ist in Kindergärten eingeladen. Die schaffen das übrigens auch gut, wenn es Kinder muslimischen Glaubens gibt.“

Grün-Politiker Michael Diller-Hnelozub sieht eine Gefahr – für den Weihnachtsfrieden: „Angst und Wut werden geschürt, weil es sich für die FPÖ so leicht ‚wahlkämpfen‘ lässt. Übrig bleiben die Kinder, die friedlich und miteinander feiern wollen.“