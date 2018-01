Die Stadt Wiener Neustadt kündigte am Montag an, dass es in den Semesterferien (letzter Schultag: Freitag, 2. Februar) und in den Osterferien (letzter Schultag: Freitag, 23. März) eine Betreuung für Kindergarten- und Volksschulkinder geben wird.

Eine Bedarfserhebung habe gezeigt, dass in den Semesterferien 26 VS-Kinder und 27 Kindergartenkinder, in den Osterferien 27 VS-Kinder und 25 Kindergartenkinder die Betreuung brauchen. Deshalb wurde für die Betreuung durch pädagogisch geschultes Personal die Kidspoint GmbH gewonnen, die in den Volksschulen auch die Tagesheime betreut und auch die sechswöchige Sommerferienbetreuung durchführt.

Das neue Angebot richtet sich, wie ÖVP-Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christian Stocker betont, ausschließlich an Kinder von berufstätigen Eltern. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Die Kosten betragen 47 Euro pro Woche und pro Kind. Bei Geschwisterkindern sinkt der Betrag auf 32 Euro, bei einem dritten Kind auf 15 Euro. Das Mittagessen (Suppe und Hauptspeise) kostet zusätzlich 3,87 Euro pro Tag.

Betreut werden können die Kinder innerhalb der normalen Kindergarten- und Schulöffnungszeiten. Dazu gibt es in den Semesterferien drei Gruppen im Kindergarten Ungarviertel und eine in der Volksschule Rudolf Scheicher (im Ungarviertel). Aufgrund von Reinigungsarbeiten wird es in den Osterferien dann einen Standortwechsel in den Kindergarten und die VS Otto Glöckel geben. Pro Gruppe und Woche erhält die Stadt 250 Euro Landesförderung. Der Differenzbetrag zur Kostendeckung wird von der Stadt bezahlt.

Übrigens: Derzeit wird erhoben, ob es einen erhöhten Bedarf für die Sommerferien gibt und dadurch neun Wochen durchgehend eine Ferienbetreuung angeboten werden kann.