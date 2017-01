Wiener Neustadt

Die NÖN hat es schon mehrmals berichtet: Die Kuckucksuhr in der Neunkirchner Straße muss einer Verjüngungskur unterzogen werden. Das soll in den kommenden Monaten zum Abschluss gebracht werden. In Kooperation mit der Fachhochschule laufen die Vorbereitungen der Stadt derzeit auf Hochtouren, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.

Uhrmacher Felix Picher, der die Uhr 1957 erbaute. | zVg

„Seit vielen Jahrzehnten ist die Kuckucksuhr Anziehungspunkt für Familien mit Kindern und ein wichtiger Bestandteil unseres Stadtzentrums. Umso erfreulicher ist es, dass wir zum Erhalt dieses einzigartigen Wahrzeichens eine gemeinsame Lösung mit der Fachhochschule gefunden haben, die derzeit Schritt für Schritt umgesetzt wird. Ich bin mir sicher, dass Kuckuck und Wachtel mit ihren Rufen dann auch weitere Generationen an Kindern begeistern und unseren Stadtkern mit Leben erfüllen werden“, so ÖVP-Stadtrat Franz Piribauer.

Die technischen Arbeiten sind dabei bereits in der Endphase. „Gleich zu Beginn des neuen Jahres werden wir noch einige Adaptierungen an der Elektronik vornehmen. Die Stromversorgung erfolgt künftig über das Rathaus – dazu sind im März noch kleine Baumaßnahmen notwendig. In einigen Monaten sind die Arbeiten dann vollständig abgeschlossen“, informiert FH-Geschäftsführer Peter Erlacher über den weiteren Verlauf.