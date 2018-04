Rundherum spielt sich das in einem Einkaufszentrum übliche Gewusel ab; mittendrin, zwischen den Schaufenstern und den Shoppern, steht Kristof Brus – und malt. Vergangene Woche hat Brus einen Teil des Fischaparks zu seinem Atelier gemacht. „Ich will die Kunst zeigen und auch, wie sie entsteht“, sagt Brus im Gespräch mit der NÖN, „eine Galerie ist eine Galerie – hier kommen auch Leute vorbei, die haben das noch nicht gesehen. Und hier sind sie gleich direkt damit konfrontiert.“

Den Künstler bei der Arbeit zu stören, ist in diesem Fall sogar gewünscht: „Manche fragen mich, wie das funktioniert, wo bei einem Bild der Anfang ist und wo das Ende – die abstrakte Kunst ist für manche schwer zu verstehen. Mich stört das überhaupt nicht, ich habe große Freude damit, wenn die Leute stehen bleiben und mich ansprechen“, sagt Brus, „hier habe ich viele Farben und viele Menschen rund um mich, das ist auch Quelle der Inspiration.“

Malen mitten im Einkaufscenter: „Ich habe große Freude damit, wenn die Leute stehen bleiben und mich ansprechen“, sagt Kristof Brus. | Philipp Hacker-Walton

Brus, der viele Jahre eine Galerie in Perchtoldsdorf und später im 1. Wiener Bezirk führte, hat ähnliche Aktionen schon in anderen heimischen Einkaufscentern durchgeführt, auch live in Hotels und Shopping Malls im arabischen Raum gemalt.

Die Schaffenskraft ist trotz – oder gerade wegen – neugierigen Publikums groß: „In einer Woche schaffe ich meist mehr als zehn Bilder. Bei abstrakter Malerei gibt‘s keine Pause, da geht es sehr schnell.“