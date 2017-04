Die Eröffnung des Wiener Neustädter „Marienmarktes“ auf dem Hauptplatz ging in die nächste Runde.

Nach dem offiziellen Festakt am Samstag erfolgte heute, Sonntag, das große Radio NÖ-Frühschoppen und das Aufstellen des diesjährigen Maibaums durch den Burschenklub Lichtenwörth.

Bislang waren insgesamt 8.500 Besucherinnen und Besucher auf dem Hauptplatz, um gemeinsam die Eröffnung des neuen Marktes zu feiern – 1.500 Gäste beim offiziellen Eröffnungsfestakt, 5.000 über den Samstag verteilt sowie zusätzlich 3.500 Besucherinnen und Besucher am Sonntag.

Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger: „Das Eröffnungswochenende ist bisher ein riesiger Erfolg und macht Lust auf mehr. Es ist wunderbar zu sehen, wie die Menschen aus der Stadt und der Region gemeinsam den Marienmarkt genießen.

Das tolle Rahmenprogramm sorgt ebenfalls für großartige Stimmung. Diesen Elan werden wir in die nächsten Wochen, Monate und Jahre mitnehmen. Dann braucht uns weder um den Marienmarkt noch um unsere Innenstadt bange sein. Wir setzen hier ein ganz starkes Zeichen zur Belebung des Stadtzentrums.“

Das Sonntagsprogramm fand besonders großen Anklang bei den Gästen. Es startete mit dem großen Radio NÖ-Frühschoppen mit der neuen Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt sowie der Formation „d‘ Spüleit‘“, ehe vor einem Auftritt von „Sandra, dem sprechenden Schlagzeug“ für die Kinder das Aufstellen des Maibaums durch den Burschenklub Lichtenwörth erfolgte.

Gleichzeitig fand auch die Präsentation der Wiener Neustädter Frühlingswies’n statt, die in diesem Jahr von 8. bis 18. Juni an der Puchberger Straße veranstaltet wird (Infos: fruehlingswiesn.at). Der Tag wird durch den Auftritt von „Mini & Claus“ abgeschlossen – beim Nova City Run und dem Rahmenprogramm am Montag wird dann die Marke von 10.000 Besucherinnen und Besuchern geknackt werden.