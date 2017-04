In Wiener Neustadt ist der neue "Marienmarkt" am Samstag offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Auf dem Hauptplatz wurden bei der Mariensäule elf Stände errichtet. Eingezogen ist unter anderem eine Saftbar, "Aushängeschild" laut dem Landespressedienst die erste Außenstelle von Julius Meinl am Graben in Wien.

Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger, Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner und Stadtrat Udo Landbauer mit zwei | Stadt Wiener Neustadt/Weller

Die Investitionen betrugen 2,2 Millionen Euro, wobei 50 Prozent über die NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus als Stadtkern-Innovation gefördert wurden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verwies bei der Eröffnung darauf, dass allein in den vergangenen vier Jahren in Niederösterreich mehr als 800 Projekte zur Belebung der Ortszentren unterstützt worden seien.