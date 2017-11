Ein Loch in der Stadtmauer erhitzt die Gemüter: Gegenüber vom Hotel Corvinus wurde ein Teil des Bauwerks abgerissen. Laut Magistrat handelte es sich um ein Segment, das im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombentreffer zerstört wurde.

Der Wiederaufbau gelang mit Schutt, weshalb der Teil als nicht historisch wertvoll gilt. Statiker hatten festgestellt, dass der Mauerteil nicht mehr standsicher war und „Gefahr in Verzug“ bestand. Der Abriss in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt war laut Ansicht des Magistrats unumgänglich.

Die SPÖ übt heftige Kritik: Ein Video, das den Teilabriss zeigt, machte noch vor der Magistrats-Info auf „Facebook“ die Runde. „Der Abriss hat viele besorgte, ja entsetzte Reaktionen von Bürgern hervorgerufen“, erklärte SPÖ-Stadtrat Wolfgang Scharmitzer.

SPÖ glaubt nicht nur an „Gefahr in Verzug“

Auch bei SPÖ-Vize Horst Karas gab es kein Verständnis: Wiener Neustadt sei am Ende des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger zerstört gewesen und wurde klarerweise mit dem vorhandenen Baumaterial wiederaufgebaut: „Niemand würde jetzt zum Beispiel dem Rathaus, welches ebenfalls durch Bombentreffer beschädigt wurde und sicherlich auch mit Mauer- und Schuttmaterial wiederaufgebaut wurde, das Prädikat ‚historisch‘ absprechen.“

Dass „Gefahr im Verzug“ gegeben war, kann für die SPÖ nicht der einzige Grund gewesen sein. „Ein Vergleich der durch den Abriss entstandenen Lücke mit dem offiziellen Schaubild zeigt deutlich, dass bereits bei der Projektierung der Kasematten-Revitalisierung diese ‚Lücke‘ in der Mauer vorgesehen war“, so SPÖ-Stadtrat Martin Weber. Sei die Lücke tatsächlich geplant gewesen, stehe dies der Aussage entgegen, dass „Gefahr im Verzug“ gegeben war.

Schwere Vorwürfe gegen die SPÖ erhebt ÖVP-Baustadtrat Franz Dinhobl: „Wenn die Wahrheit für einen Skandal nicht reicht, dann muss man eben die Wahrheit ändern.“ Denn die Magistrats-Info bezüglich des Teilabrisses sei auch Karas bekannt. „Wer Politik nur mehr mit Facebook-Postings und Fake News macht, wird den Menschen in Wiener Neustadt keine neuen Chancen möglich machen, allerdings das Klima in der Stadt nachhaltig vergiften“, so Dinhobl.

Gruber: „SPÖ wäscht politisches Kleingeld“

Ähnlich sieht es ÖVP-Klubchef Philipp Gruber: Es zeuge von einer völligen Ignoranz der Fakten, wenn Vertreter der SPÖ wider besseren Wissenbehaupten würden, dass ein Teil unserer historischen Stadtmauer aktuellen Bauarbeiten zum Opfer gefallen wäre: „Diese Behauptung ist erstens falsch und zweitens bedenklich. Möchte die SPÖ verantworten, dass bei einem möglichen Einsturz Menschen zu Schaden kommen?“

Selbstverständlich werde dieser Bauteil wieder aufgemauert und im Zuge der Revitalisierung der Kasematten und der Errichtung des Hotels im Stadtpark sogar aufgewertet werden: „Bedenklich sind die Behauptungen der SPÖ, weil hier versucht wird, gegen die objektiven Tatsachen politisches Kleingeld zu wechseln. Gerade die SPÖ müsste nach den unappetitlichen Verfehlungen im Nationalratswahlkampf wissen, dass dieser Stil von den Menschen abgelehnt wird.“

Auch seitens der Grünen gibt es übrigens Kritik am Standpunkt der SPÖ: In Zeiten ihrer Alleinregierung habe es auch viele Veränderungen gegeben. „Es gibt die Schwimmbadgasse, an deren Ende seit 2012 kein Schwimmbad mehr steht“, sagt Grüne-Geschäftsführer Michael Diller-Hnelozub, „auch die Absiedlung des Stadtgartenamtes aus dem Stadtpark, um an dessen Stelle ein Hotel zu errichten, war bereits vor der Wahl 2015 beschlossene Sache.“

Und er meint in Richtung SPÖ: „Vielleicht denkt ihr erst einmal darüber nach, welches Erbe und welche Identifikationspunkte euer Regieren zur Seite „geschafft“ hat, ehe ihr den Finger erhebt.“ Für den Denkmalschutzverein unter Präsident Christian Hoffmann war der Teilabriss notwendig. Auch wenn der Erhalt historischer Materie ein erstrebenswertes Ziel sei, gehe die Sicherheit vor. Der abgerissene Teil soll laut seinen Informationen wiederhergestellt werden. Allerdings schlägt er eine offenere Kommunikation vor. Der Verein empfiehlt die Aufstellung von Bautafeln mit Plänen vor Ort und im Internet.