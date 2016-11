In den letzten Jahren hat McDonald’s Österreich in neue, zusätzliche Standorte in der näheren Umgebung, etwa im Fischapark und in Bad Fischau, investiert. Als Grund für die Schließung wird in einer Aussendung die fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten des Standorts genannt.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Restaurants werden weiter bei McDonald’s beschäftigt und verstärken die Standorte in der unmittelbaren Umgebung. „Wir freuen uns, unsere Gäste in Zukunft in unseren weiteren Standorten in Wiener Neustadt und Umgebung zu begrüßen“, so Ursula Riegler von McDonald’s Österreich.