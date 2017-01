Seit Dezember werden bei MedAustron Patienten behandelt. Und seit Dezember hat sich der Hauptverband der Sozialversicherungsträger per Beschluss in der Trägerkonferenz auch festgelegt, das nicht die gesamte Behandlung bezahlt wird. Für die punktförmige Bestrahlung des Tumors mit Protonen wird ein Kostenzuschuss von 18.649,59 Euro geleistet, für die Bestrahlung mit Kohlenstoffionen 14.628,47 Euro. 2011 war von Behandlungs-Kosten in der Höhe von rund 20.000 Euro ausgegangen worden, mittlerweile dürfte jede Behandlung mit über 25.000 Euro zu Buche stehen. Dazu kommen noch die Aufenthalts- oder zumindest Transportkosten für die tägliche Anreise.

Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der NÖN Wiener Neustadt.